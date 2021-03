L’Isola dei Famosi, primo litigio tra Daniela Martani e Vera Gemma

Ancor prima di iniziare la loro avventura in Honduras, Daniela Martani e Vera Gemma, naufraghe della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, sono state protagoniste di un acceso litigio.

Il prossimo 15 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” con la conduzione, per la prima volta, di Ilary Blasi. In attesa di sbarcare in Honduras e vivere l’esperienza della sopravvivenza su un’isola deserta, pare che tra i naufraghi stiano già nascendo le prime alleanze, ma anche i primi dissapori. Nello specifico, secondo quanto riportato dal blog di Davide Maggio, Daniela Martani e Vera Gemma sarebbero state protagoniste di un acceso litigio. Oggetto dell’alterco, avvenuto durante la quarantena pre partenza a Milano, sarebbe stata una pelliccia, indossata dalla figlia di Giuliano e per nulla gradita da Daniela, la cui presenza nel programma Mediaset, a causa delle sue posizione negazioniste sul Covid, sta facendo molto discutere il Web.

L’Isola dei Famosi, Daniela Martani e Vera Gemma litigano per una pelliccia

A proposito della discussione, sul blog di Davide Maggio si legge testualmente:

“La figlia del compianto Giuliano sarebbe stata “rimproverata” al loro primo incontro perchè aveva una pelliccia. Daniela, da anni animalista (ai limiti dell’intolleranza), proprio non poteva tacere. Del resto a Mediaset, pur di avere una dalla polemica facile, sembrano aver chiuso gli occhi sulle sue dichiarazioni sul Coronavirus. Vera, che ha un caratterino niente male, l’ha messa a tacere dicendo che si trattava di una pelliccia sintetica. Ma pare sia stato solo un modo di zittirla nell’attesa di mettere la Martani nel suo libro nero!”.

Un litigio che resterà circoscritto alla quarantena, o che si trascinerà fino a Cayo Cochinos? Lo scopriremo lunedì prossimo…

Maria Rita Gagliardi