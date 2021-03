Isola privata alle Bahamas va all’asta tra pochi giorni: si parte da 100mila dollari

La pandemia di Covid fa decollare la vendita di isole private: alle Bahamas è possibile acquistarne una. Il prezzo di listino si aggira intorno ai 19,5 milioni di dollari

Cosa c’è di meglio di un resort di lusso alle Bahamas? Possedere la tua isola privata. Little Ragged Island, conosciuta anche come St Andrew’s, è la più grande isola privata attualmente in vendita nel paradiso dei Caraibi. Stiamo parlando di 730 acri di dolci colline boscose e spiagge bianche incontaminate, circondate dal caldo oceano blu cristallino. Un vero e proprio paese delle meraviglie, isolato ma collegato al resto del mondo con un semplice viaggio in barca di dieci minuti, per raggiungere la vicina Ragged Island, dove è presente anche una pista di atterraggio privata; ma raggiungibile anche a bordo di uno yacht di lusso, dal momento che è presente l’accesso in acque profonde per le grandi navi. Su questa isola privata ci sono stagni d’acqua dolce, opportunità per lo snorkeling e la vela, eccellenti zone per la pesca e puoi anche rilassarti sulla spiaggia e guardare i fenicotteri. Cernie, dentici, barracuda, tonni e kingfish nuotano nelle barriere coralline, mentre i boschi sono ricchi di alberi di lignum vitae, noti per le loro proprietà medicinali. Sono presenti anche piccole colline, per ammirare l’oceano da una prospettiva unica nel suo genere.

Cosa offre l’isola da sogno alle Bahamas

Non mancano poi le opportunità di sviluppo dell’isola: vi è infatti abbastanza spazio per costruire un resort con un campo da golf a 18 buche o una splendida villa. Little Ragged è in vendita tramite Concierge Auctions, una società immobiliare statunitense che mette all’asta proprietà al miglior offerente e rivendica un elenco di clienti come Cher e Michael Jordan. Per partecipare all’asta occorre versare un deposito di 100mila euro ma non ci sono altri vincoli: infatti anche se la stima del valore dell’isola è di 19,5 milioni di dollari, non esistono un’offerta minima o un’offerta massima previste. “Finora abbiamo ricevuto un grande interesse per l’asta, un’opportunità unica nel suo genere”, ha dichiarato alla CNN Travel Laura Brady, co-fondatrice e CEO di Concierge Auctions. Le offerte si aprono il 26 marzo 2021 e si chiudono il 31 marzo. Sulla scia della pandemia di Covid-19 sono diversi i broker del settore che hanno segnalato un importante aumento della domanda di isole private e c’è chi ha dichiarato al New York Times di aver avuto il suo periodo lavorativo più intenso in oltre 20 anni.