L’Isola dei Famosi, chi è Francesca Lodo: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Francesca Lodo, naufraga de “L’Isola dei Famosi”.

Francesca Lodo è ufficialmente una concorrente de “L’Isola dei Famosi” che aprirà i battenti il prossimo 15 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla ex Letterina di “Passaparola”.

Biografia e curiosità su Francesca Lodo

Francesca Lodo è nata a Cagliari, il agosto 1982. Cugina dell’ex Velina Giorgia Palmas, è con lei che si iscrive ai primi concorsi di bellezza e nei primi anni ‘2000 viene scelta come Letterina per il programma televisivo, condotto da Gerry Scotti, “Passaparola”. Grazie alla partecipazione al programma, Francesca riceve diverse proposte lavorative: viene scelta come modella per diversi calendari e partecipa al reality show “La Fattoria”. Nel 2006, prende parte al film, con protagonisti Massimo Boldi e Vincenzo Salemme, “Olè”. Nel 2007, viene travolta dallo scandalo “Vallettopoli” e pertanto decide di abbandonare il mondo dello spettacolo.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto diversi flirt con nomi famosi, tra i quali Francesco Coco, Cristiano Zanetti, Matteo Ferrari e Luigi Casadei. Attualmente, si professa felicemente single.

Maria Rita Gagliardi