L’Isola dei Famosi, chi è Vera Gemma: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Vera Gemma, naufraga de “L’Isola dei Famosi”.

Vera Gemma è ufficialmente una concorrente de “L’Isola dei Famosi” che aprirà i battenti il prossimo 15 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’attrice.

Biografia e curiosità su Vera Gemma

Vera Gemma è nata a Roma, il 4 giugno 1970. Figlia dell’attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti, cresce tra Roma e i set cinematografici del padre, con il quale recita da bambina, nel film del 1978, “Il grande attacco”. Trascorre gli anni della giovinezza tra Parigi e Los Angeles, dove lavora come spogliarellista al locale “The Body Shop”. Tra la seconda metà degli anni novanta e l’inizio degli anni duemila prende parte a diverse pellicole cinematografiche, fra cui “La sindrome di Stendhal” e “Il cartaio”, entrambi diretti da Dario Argento, “Ovosodo” di Paolo Virzì e “Scarlet Diva” di Asia Argento. In televisione, partecipa alla serie televisiva “Le ragazze di piazza di Spagna” e nel 2005 prende parte come concorrente al reality show “Ritorno al presente”, condotto da Carlo Conti su Raiuno. Nel 2004 e nel 2007, pubblica due libri: l’autobiografico “Le bambine cattive diventano cieche” e il thriller “Latin Lover”. Nel 2009, dirige, assieme ad Antonella Fulci, “Blues for Michael”, cortometraggio tributo a Michael Jackson, presentato al “Sulmonacinema Film Festival”. Nel 2013, è ideatrice, produttrice e regista di un documentario sulla vita e sulla carriera del padre intitolato “Giuliano Gemma: un italiano nel mondo”, presentato in anteprima al “Festival internazionale del film di Roma”. Nel 2019, insieme ad Asia Argento, partecipa a “Pechino Express”. Le due attrici formano la coppia delle “Figlie d’arte“. Asia, però, è costretta a ritirarsi durante la seconda puntata per un infortunio al ginocchio e Vera prosegue l’avventura nel programma con il modello napoletano Gennaro Lillio, con il quale forma la coppia dei “Sopravvissuti”. I due vengono eliminati alla sesta puntata. Nell’estate del 2020, è nel cast del game show “Resta a casa e vinci”, condotto da Costantino della Gherardesca su Raidue.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con Jamil, ex campione di kung fu. Dopo la fine del primo matrimonio, ha avuto una relazione con Henry Harris, un musicista conosciuto a Los Angeles dal quale ha avuto un figlio, Maximus. Attualmente, è fidanzata con Jeda, musicista molto più giovane di lei.

Maria Rita Gagliardi