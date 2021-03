Panico ad ESPN Colombia: maxi schermo crolla addosso ad un giornalista in diretta

Grande spavento e preoccupazione per il giornalista sportivo Carlos Orduz, in occasione della diretta della trasmissione in un canale del programma “ESPN” Colombia. Durante il commento del post partita di Champions League, in cui tema era incentrato su Juventus-Porto, una delle scenografie di schermi, situata alla spalle del conduttore crolla, colpendolo in pieno alla nuca.

Mi adorado @orduzrubio no vuelvas a pedir pantalla en vivo 🙏🏻🤪🤣

Qué alegría saber que estás bien y que no pasó de una magulladura, cuando vi el video me morí del susto. https://t.co/zlkYl2zAok pic.twitter.com/VHp7lFE9gc — Ángela María Calderón F. (@AngelaMaria29) March 11, 2021

“Non è successo nulla, se non un grande spavento”

Inutile dire l’enorme panico e il grande spavento ovviamente da parte di tutti i giornalisti presenti in studio e del conduttore. Fortunatamente Orduz, è uscito illeso dall’impatto, la caduta non ha infatti provocato alcuna conseguenza. A rassicurare tutti quanti, lo stesso giornalista, che tramite un video messaggio, postato sul suo canale social di Twitter, ha dichiarato:”Voglio dire a tutti che sto bene, sono già stato controllato. Solo un livido e un colpo al naso, senza nessuna frattura. Vi ringrazio per la solidarietà e per i tanti messaggi che mi avete mandato“.