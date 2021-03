Terribile schianto sulla Maremonti alle prime ore del mattino: due vittime

Drammatico incidente alle prime ore del mattino nel siracusano.

Intorno alle 7 di stamattina, sulla Maremonti (all’altezza di contrada Cavadonna), tre automobili si sono schiantate, causando la morte di tre persone.

Ad essere coinvolte nello schianto (le cui dinamiche sono ancora da chiarire) una Mercedes, una Passat e una Golf.

Una delle auto è finita cappottata mentre un’altra è finita oltre il ciglio stradale della carreggiata.

A morire nell’impatto un uomo di 54 anni, deceduto sul posto, mentre il conducente della Golf è deceduto in ospedale, dov’è stato trasportato tempestivamente dai sanitari accorsi sul posto ma nonostante ciò per lu non c’è stato nulla da fare.

La violenza dell’impatto – testimoniata dalle immagini – ha causato anche il ferimento grave di alcune delle persone coinvolte nello schianto.