Violenta la figlia adottiva e la mette incinta: 38enne condannato a 14 anni di carcere

Quando uscirà dalla prigione su libertà vigilata non dovrà avere contatti con minori di 16 anni: nel frattempo passerà 12 anni in prigione l’uomo che ha stuprato una ragazzina i 14 anni, sua parente, mettendola incinta

Dovrà trascorrere 14 anni in prigione per aver violentato una minorenne. La macabra vicenda arriva da Lincoln, piccolo comune degli Stati Uniti che si trova nella contea di Penobscot, nello stato del Maine. Secondo quanto riportato da Bangordaily news, l’uomo non solo ha stuprato una parente allora 14enne ma l’ha anche messa incinta e per questo, a conclusione del processo, il giudice ha stabilito che dovrà scontare in cella non meno di 14 anni. I fatti risalgono al 2019: Paul Fiske, 38 anni, si è dichiarato colpevole di numerose accuse sessuali, tra le quali anche la grave violenza sessuale di classe A. Ha anche ammesso di aver contattato la vittima, oggi 16enne, dal carcere e di aver fatto pressioni sui testimoni perchè non testimoniassero al processo. La vittima ha dato alla luce il figlio di Fiske nell’ottobre 2019.

Le dure parole del giudice

Il giudice William Anderson ha condannato Fiske a 25 anni di carcere con 12 anni sospesi, seguiti da 8 anni di libertà vigilata. Se violerà i termini della sua libertà vigilata, potrebbe essere rimandato in prigione per scontare il resto della pena. Il vice procuratore distrettuale Devon DeMarco e l’avvocato difensore Hunter Tzovarras di Bangor avevano raccomandato congiuntamente che Fiske fosse condannato a 20 anni di carcere, con 10 anni sospesi ma Anderson ha respinto il patteggiamento, citando la gravità dei reati di Fiske. “Ci sono tutti i tipi di cose che rendono questo più grave della maggior parte degli altri reati di questo tipo”, ha detto. “La condanna a 25 anni che ho intenzione di imporre è abbastanza ragionevole nelle circostanze attuali”.

Registrato come molestatore sessuale

Fiske era un genitore adottivo della vittima che ha aggredito, ha detto Anderson. L’aggressione sessuale è avvenuta ripetutamente e Fiske ha intenzionalmente messo incinta la vittima, ha detto il giudice. Alla fine, ha cercato di convincere la vittima a cambiare la sua storia quando si è fatta avanti. “Penso di aver messo in chiaro che penso che questo sia uno dei casi più gravi che ritengo di aver mai visto”, ha detto Anderson. “Spero solo che tu abbia imparato qualcosa da questo perché quello che hai fatto a questa bambina è stato assolutamente orribile.” Le condizioni di libertà vigilata di Fiske includono nessun contatto con la vittima, suo figlio o bambini di età inferiore ai 16 anni. Dovrà anche registrarsi come molestatore sessuale e sarà iscritto nel registro a vita. Potrà incontrare i suoi tre figli con la moglie sotto la supervisione del Dipartimento della salute e dei servizi umani o sotto la supervisione di un ufficiale di sorveglianza.