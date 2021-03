Arbitro fa pipì a centrocampo in diretta tv nazionale: il video fa il giro del mondo

È diventato virale il video che mostra il gesto di un arbitro brasiliano intento a fare pipì nel centro di centrocampo poco prima del fischio di inizio

Sul campo di calcio succede davvero di tutto ma questa volta si è andati ben oltre ogni immaginazione. E il ‘responsabile’ non è un giocaore o un allenatore, bensì l’arbitro chiamato ad arbitrare il match di Copa de Brasil tra Boavista e Goias. Poco prima dell’avvio della partita infatti il signor Denis da Silva Ribeiro Serafim ha regalato ai presenti un siparietto che ha davvero dell’incredibile: probabilmente in virtù del fatto che a breve avrebbe dovuto fischiare l’avvio del match e che non avrebbe avuto tempo per andare in bagno, si è calato parzialmente i pantaloni facendo letteralmente pipì a centrocampo. Il tutto in diretta televisiva, mentre le telecamere inquadravano proprio lui.

Il filmato condiviso migliaia di volte sui social

La figuraccia dell’arbitro brasiliano ha varcato i confini nazionali ben prima che potesse rendersene conto diventando virale in ogni parte del mondo, Italia compresa. Del resto il video catturato dalla tv nazionale brasiliana è decisamente eloquante: lo si vede fare pipì proprio nel cerchio di centrocampo allo stadio Elcyr Resende di Saquarema vicino a Rio de Janeiro. Occorre sottolineare che l’arbitro ha cercato per quanto possibile di non farsi notare, compiendo il gesto in maniera più discreta possibile al punto che il telecronista non se ne è neppure accorto. Ma sui social il dettaglio non è sfuggito e così il video ha cominciato ad essere condiviso su Twitter e Facebook, scatenando gli utenti dei social.