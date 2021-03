L’Isola dei Famosi, chi è Akash Kumar: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Askash Kumar, naufrago de “L’Isola dei Famosi”.

Askash Kumar è ufficialmente un concorrente de “L’Isola dei Famosi” che aprirà i battenti il prossimo 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul modello.

Biografia e curiosità su Askash Kumar

Akash Kumar e nato a Nuova Delhi, il 16 novembre 1991. Nel 1994, insieme alla madre, si trasferisce in Italia, nello specifico a Verona, dove frequenta il Liceo Linguistico. A soli sei anni, grazie ad una campagna pubblicitaria, entra a far parte del mondo della moda. Anche durante l’adolescenza lavora come modello, posando per brand come Benetton, Diesel e Carrera. Successivamente, si trasferisce a Milano e sfila per grandi brandi internazionali. Raggiunge la popolarità nel 2018, grazie alla partecipazione a “Ballando con le stelle”.

Per quanto riguarda la vita privata, si professa single e durante un’ospitata al programma “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele su Raiuno, ha raccontato di essere stato lasciato dalla sua fidanzata prima del lockdown. Tale situazione lo ha portato ad avere dei sei attacchi di panico e a dimagrire ben 19 kg.

Maria Rita Gagliardi