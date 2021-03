L’Isola dei Famosi, chi è Drusilla Gucci: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Drusilla Gucci, naufraga de “L’Isola dei Famosi”.

Drusilla Gucci è ufficialmente una concorrente de “L’Isola dei Famosi” che aprirà i battenti il prossimo 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’ereditiera.

Biografia e curiosità su Drusilla Gucci

Drusilla Gucci è nata a Firenze, nel 1994. E’ figlia di Umberto e Stefania Gucci ed è quindi pronipote di Guccio Gucci, fondatore della casa di moda “Gucci”. Volto nuovo dei reality ed in generale del mondo della televisione, ha una grande passione per la lettura, la scrittura e gli animali. Amante dell’equitazione, che pratica da quando ha sei anni, uno dei suoi obiettivi, in caso di vincita dell’isola è quello di donare denaro all’associazione “42Zampe”. Si definisce una persona determinata e tenace. Laureata in lingue, grazie alla sua bellezza ha lavorato nella moda. Nello specifico, ha sfilato per la maison “Fratelli Piccini”, indossando gioielli di Elisa Tozzi Piccini.

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che si professa single e che ha un forte legame con i suoi genitori.

Maria Rita Gagliardi