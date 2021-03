Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 14 marzo 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 14 marzo 2021.

Dopo la messa in onda della puntata speciale di domenica scorsa, dedicata al “Festival di Sanremo”, “Domenica In” torna in onda, questo pomeriggio su Raiuno, con la consueta programmazione. Ecco, di seguito, gli ospiti della puntata di oggi, domenica 14 marzo 2021.

La puntata, come ogni domenica, si aprirà con un lungo spazio dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio i Professori Matteo Bassetti e Pierpaolo Sileri. Direttamente dal “Festival di Sanremo”, lo spazio musicale vedrà protagonisti Arisa, Aiello, Noemi e Annalisa che canteranno i brani che hanno presentato in gara, durante la kermesse canora.

L’attrice Greta Scarano sarà protagonista di una lunga intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata e promuoverà la fiction, nella quale interpreta Ilary Blasi, “Speravo de morì prima“, basata sull’autobiografia “Un capitano”, scritta da Francesco Totti insieme a Paolo Condò.

Appuntamento a partire dalle 14:00 su Raiuno con una nuova puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi