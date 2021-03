Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la ventisettesima giornata

Ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

Il ventisettesimo turno di Serie A si è aperto venerdì con due anticipi. La Lazio ha sconfitto all’Olimpico il Crotone per 3-2. Per i biancocelesti a segno Milinkovic Savic, Luis Alberto e Caicedo; a nulla è servita ai calabresi la doppietta di Simy. L’Atalanta, invece, ha battuto in casa lo Spezia per 3-1. Per i ragazzi di Gasperini a segno due volte Pasalic e una volta Muriel; nel finale gol della bandiera dei liguri firmato Piccoli.

Sabato alle 15 il Sassuolo si è imposto per 3-2 sul Verona. Per i padroni di casa a segno Locatelli, Djuricic e Traore; per i veronesi sono andati in gol Lazovic e Di Marco. Alle 18 la Fiorentina ha espugnato nettamente per 1-4 il terreno di gioco del Benevento. Vlahovic con una tripletta ed Eysseric hanno permesso ai viola di conquistare tre punti importantissimi per la salvezza; per il Benevento in gol Ionita. Alle 20.45 Genoa e Udinese hanno pareggiato per 1-1. Vantaggio dei liguri con Pandev e pareggio friulano con De Paul su rigore.

Ventisettesima giornata, l’Inter batte il Torino e allunga in vetta. Milan sconfitto a San Siro dal Napoli

Alle 12.30 di domenica il Bologna ha battuto per 3-1 la Sampdoria, grazie alle reti messe a segno da Barrow, Svanberg e Soriano; per i blucerchiati gol del momentaneo pareggio firmato Quagliarella. Alle 15 la capolista Inter ha sofferto a Torino, ma è riuscita a sconfiggere la compagine granata per 1-2, grazie ai gol dei soliti Lukaku (su rigore) e Lautaro Martinez. Il gol del provvisorio pareggio del Torino era stata siglato da Sanabria.

Alle 18 la Juventus ha espugnato la Sardegna Arena 1-3, grazie a una tripletta di Cristiano Ronaldo. Per il Cagliari gol della bandiera firmato Simeone. Infine, nel posticipo serale il Napoli ha battuto il Milan a San Siro per 0-1. Per i partenopei a segno Politano. In classifica generale l’Inter ora ha 9 punti di vantaggio sul Milan e 10 sulla Juventus.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 27a GIORNATA: Lazio-Crotone 3-2; Atalanta-Spezia 3-1; Sassuolo-Verona 3-2; Benevento-Fiorentina 1-4; Genoa-Udinese 1-1; Bologna-Sampdoria 3-1; Parma-Roma 2-0; Torino-Inter 1-2; Cagliari-Juventus 1-3; Milan-Napoli 0-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 65 Inter; 56 Milan; 55 Juventus*; 52 Atalanta; 50 Roma e Napoli* 46 Lazio*; 39 Sassuolo*; 38 Verona; 33 Udinese; 32 Sampdoria; 31 Bologna; 29 Fiorentina; 28 Genoa; 26 Benevento e Spezia; 22 Cagliari; 20 Torino**; 19 Parma; 15 Crotone.

*una partita da recuperare

**due partite da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 23 Cristiano Ronaldo (Juventus); 19 Lukaku (Inter); 16 Muriel (Atalanta); 14 Ibrahimovic (Milan), Immobile (Lazio) e Lautaro Martinez (Inter); 13 Insigne (Napoli) e Joao Pedro (Cagliari); 11 Belotti (Torino) e Caputo (Sassuolo).