Emma Bonino furente, lascia +Europa: “Me ne vado prima che mi facciate fuori voi”

Terremoto in +Europa: Emma Bonino lascia seguita dal segretario Bendetto Della Vedova. Parole di fuoco della sentraice durante l’assemblea di partito

Sono parole durissime e cariche di rabbia quelle di Emma Bonino nell’annunciare la sua uscita da +Europa. Dichiarazioni pesantissime rivolte proprio contro il suo ormai ex partito, con un annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno nel corso dell’assemblea nazionale, conseguenza di una sempre più netta divisione interna al partito e la diffusione di un documento nel quale si richiede una nuova leadership, sostituendo agli attuali vertici una dirigenza completamente nuova. Emma Bonino ha dunque deciso di lasciare il partito e di rimettere a disposizione anche il seggio al Senato dichiarando: “Non c’è stato dialogo, ma solo insulti con termini che non vorrei ripetere, sulle chat, in tutti i modi possibili e immaginabili”. “La vostra cupidigia è senza limiti – ha sottolineato Emma Bonino – ma è a disposizione non vi preoccupate. È già pronta, con il passaggio farsa deciso da fuori, la nuova leadership plurale, ma se si presenta con queste credenziali da epurazione io fossi in voi ci penserei un po’”. L’annuncio è chiaro: “Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi, perché così va a finire”.

“Non voglio più stare in questo partito”

“Non voglio stare più in questo partito – ha tuonato – ma non è un grosso problema visto che faccio parte degli incompetenti e ignoranti”. E continua: “Io non voglio partecipare a questo gioco al massacro, e me ne vado da sola a testa alta, fiera di quello che abbiamo fatto”. “Vi libererete dell’altro incompetente Benedetto (Della Vedova) – ha aggiunto rivolgendosi direttamente all’assemblea – e di tutta la sua cricca, come la chiamate voi”. “Mi basta un segnale prima del congresso che il seggio del Senato vi viene restituito così come l’ho ottenuto. Voi riuscite a cacciare con ignominia per qualche leggerezza una persona infangandone la storia, l’immagine. Non mi resta che augurarvi buona fortuna e chiedervi se potete non disprezzare quello che ho fatto fin qui, se lo farete lo stesso ho le spalle larghe”.

Si dimette anche Benedetto Della Vedova

Alle parole di fuoco della Bonino ha fatto seguito l’annuncio del segretario di +Europa che ha rassegnato le sue dimissioni: “Da molti mesi – ha sottolineato Benedetto Della Vedova – l’Assemblea di Più Europa non riesce a trovare un accordo sulle regole per celebrare il prossimo Congresso, che lo Statuto prevede che si svolga ogni due anni. C’è stata, nelle diverse sessioni dell’assemblea degli scorsi mesi, un’escalation di tensione interna che ha portato oggi Emma Bonino ad annunciare in queste condizioni il suo abbandono del partito”.