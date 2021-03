“Prima ero Twerking Queen e ora sono Covid Queen”: Elettra Lamborghini positiva

Lunedì 15 marzo riparte l’Isola dei famosi. Il reality, giunto alla quindicesima edizione, vede i protagonisti impegnati ad affinare lo spirito di sopravvivenza, in una lotta costante contro fame ed eventi atmosferici. Una delle protagoniste più attese dell’edizione 2021 era sicuramente Elettra Lamborghini, che insieme ad Iva Zanicchi avrebbe dovuto supportare la capitana Ilary Blasi, nel ruolo di opinionista.

Purtroppo per lei e per i suoi tanti fan, Elettra è risultata positiva al Covid e dovrebbe saltare per lo meno le prime puntate, dove verrà sostituita da Tommaso Zorzi. L’esplosiva cantante non ha però perso il senso dell’umorismo che la contraddistingue. E’ stata lei stessa ad annunciare la sua positività su Instagram: “Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni, 7 ore e 9 minuti e.. ho il Covid. Fancu*o! Fino a poco tempo fa sono stata Twerking Queen e ora sono Covid Queen“.

La Lamborghini ha poi raccontato la scoperta della malattia: “Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando ho fatto una passeggiata con le mie sorelle. Sentivo molto freddo e poi la sera ho sentito come un’anima che mi entrava dentro… Ho iniziato a tossire come una matta per 10 minuti. La prima cosa che ho fatto è stato il test ma il primo era negativo. Ne ho fatto un altro in cui mi hanno trivellata… E alla fine sono venute fuori delle lievissime stanghette. Ho pianto tutto il giorno, depressione totale: non vi dico che cosa mi ha fatto la gente, è proprio cattiva“.

Elettra ha comunque rassicurato i fan: “Non devo essere inca**ata, purtroppo non c’è niente da fare ormai, anche se ero stata veramente attenta. Comunque sto bene, sono piena di fazzoletti, ogni tanto mi gocciola il naso o mi scappa un colpo di tosse, sono un po’ depressa ma sto bene. “Viva i fazzoletti e vaffa***** il Covid!”.

Secondo gli ultimi rumors, pare che Elettra non abbia intenzione di rinunciare a nemmeno una puntata dell’Isola. La cantante potrebbe essere raggiunta direttamente a casa con un collegamento, sperando che il virus l’abbandoni presto e lei possa fare il suo trionfale ingresso in studio.