“Ho il Covid”, ma è una scusa per evitare il carcere: scatta la denuncia e va in prigione

Ha cercato di evitare la prigione sostenendo fintamente di avere il Covid. Per questo è stato ulteriormente denunciato e dovrà ora scontare tutte le condanne

Ha cercato di sfruttare la pericolosità del Coronavirus e la facilità di contagio per evitare di finire in prigione, dove era già destinato a seguito di alcune condanne passate in giudicato. Ma per un uomo non è finita bene: un pregiudicato di 29 anni infatti ha dichiarato di avere il Covid, stratagemma per non andare in carcere. Ma i poliziotti della sezione volanti di Taranto lo hanno scoperto ed immediatamente è scattata la denuncia. Luigi Pontrelli ha già precedenti per droga, armi e furto e si trovava già agli arresti domiciliari. Ma il giudice ha emesso un ordine di carcerazione per pena definitiva e con reclusione prevista per più di 5 anni. Ha dunque pensato ad uno stratagemma per non finire in prigione: falsificare un certificato medico attestando di essere positivo al Covid, mostrando poi il documento agli agenti che avevano raggiunto la sua abitazione durante la notte per effettuare un controllo.

L’uomo deve scontare una pena di 5 anni

La mattina seguente, dopo averlo raggiunto per portarlo in prigione, insospettiti dal suo comportamento hanno effettuato una serie di accertamenti in collaborazione con l’Asl. È emerso che nella banca dati regionali aggiornata costantemente e nella quale vengono indicate tutte le persone contagiate dal Coronavirus il suo nome non era presente e che si trattava dunque di un soggetto sano. A quel punto è stato denunciato per falsità materiale in atto pubblico ed è stata eseguita l’ordinanza di carcerazione.