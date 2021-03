L’Isola dei Famosi, chi è Awed: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Awed, naufrago de “L’Isola dei Famosi”.

Awed è ufficialmente un concorrente de “L’Isola dei Famosi” che aprirà i battenti il 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul noto youtuber.

Biografia e curiosità su Awed

Awed, all’anagrafe Simone Paciello, è nato a Napoli, il 12 luglio 1996. A soli sedici anni, inizia pubblicare video su Youtube, nei quali commenta programmi televisivi che definisce trash. I video ottengono molto successo, soprattutto tra i giovani e gli consentono di partecipare, nel 2016, alle due edizioni del programma, in onda su Sky Uno, “Social Face”, insieme ad altri sette youtuber. Grazie alla popolarità ottenuta su Youtube, pubblica il libro “Penso ma non lo penso” e insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose, forma un trio comico di youtuber. Il trio raggiunge immediatamente la notorietà e firma un contratto con Newtopia, ex etichetta discografica di Fedez e J-Ax, con la quale incide i brani “Scusate per il disagio” e “Ho anche dei difetti”. Recentemente, ha condotto, su Mediaset Play con Annie Mazzola, il “GF Vip Party”.

Per quanto riguarda la vita privata, a avuto un lunga relazione con l’attrice di “Un posto al sole” e influencer Ludovica Bizzaglia, conosciuta sul set del film “Natale al sud”. I die pare si siano lasciati a causa di un presunto interesse di Simone verso la youtuber Giulia Penna. A Simone è stato attribuito anche un flirt, mai confermato, con Giulia De Lellis. Attualmente è single.

Maria Rita Gagliardi