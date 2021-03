L’Isola dei Famosi, chi è il Visconte Ferdinando Guglielmotti: età, biografia e curiosità

Cenni biografici sul Visconte Ferdinando Guglielmotti, naufrago de “L’Isola dei Famosi”.

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti è ufficialmente un concorrente de “L’Isola dei Famosi” che aprirà i battenti il 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità sul Visconte Ferdinando Guglielmotti

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti è discendente diretto di Fra Alberto Guglielmotti, uno dei più noti teologi e storici italiani dell’800. Dopo aver conseguito la maturità, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza. Conseguita la laurea, inizia il praticantato presso uno studio legale e due anni dopo sostiene l’esame che lo rende a tutti gli effetti un avvocato. Ma la carriera da avvocato dura ben poco, dato che Ferdinando decide di mollarla per dedicarsi all’azienda di famiglia. Il nonno, infatti, ha fondato anni fa un’azienda casearia a conduzione familiare che si chiama “Mamma Maremma”. L’azienda, nel 2014, ha vinto il “Premio Roma” come migliore ricotta della regione Lazio.

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che è single e vive in un vero e proprio castello insieme a sua madre e per questo è stato soprannominato il re di Capalbio.

Maria Rita Gagliardi