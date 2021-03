Momenti di paura a bordo di un treno: deraglia in stazione, danni molto gravi

Un treno in arrivo in stazione è deragliato distruggendo la banchina e parte di un ponte. Il tremendo incidente è avvenuto nel Regno Unito

Disastroso deragliamento ferroviario, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri ma con molti danni, quello avvenuto alla stazione di Kirkby, nell’omonimo paese inglese nel Merseyside. L’incidente si è verificato nella serata di venerdì, intorno alle 18.30 quando un treno in viaggio da Knowsley verso Liverpool con a bordo una dozzina di passeggeri e due membri dello staff tra cui il conducente, è deragliato andando a impattar contro un muro. “Siamo stati chiamati alla stazione di Kirkby alle 19.01 – ha dichiarato la polizia dei trasporti britannica – a seguito di una segnalazione secondo cui un convoglio è deragliato mentr viaggiava in stazione. Sono intervenuti ufficiali, paramedici e vigili del fuoco, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Le indagini sono in corso”.

Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito

I servizi sulla linea hanno subito ritardi e i treni hanno iniziato e terminato le loro corse, per diverse ore, a Rice Lane. La stazione di Kirkby è un interscambio per i treni Merseyrail e Northern con un paio di respingenti nel mezzo. Il treno potrebbe averne colpito uno e, uscendo dai binari, ha provocato enormi danni anche alla banchina di attesa oltre che un vicino ponte in mattoni. I passeggeri sono stati tutti evacuati dal treno poco dopo lo schianto, il conducente è stato assistito dai paramedici del North West Ambulance Service ma non ha riportato gravi ferite.