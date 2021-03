Pietro Delle Piane: “A Temptation Island ho recitato un ruolo”, Barbara D’Urso si dissocia

A “Live Non è La D’Urso”, Pietro Delle Piane, tornato a far coppia con Antonella Elia, dichiara: “A Temptation Island” ho recitato un ruolo”. Barbara D’Urso si dissocia dalle dichiarazioni dell’attore.

L’ospitata di Pietro Delle Piane, ieri sera a “Live Non è La D’Urso”, ha provocato un vero e proprio terremoto all’interno del programma condotto da Barbara D’Urso. L’attore era presente in studio per parlare del riavvicinamento con Antonella Elia. L’attore e l’opinionista dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, infatti, sono tornati ad essere una coppia e ieri sera sono stati ospiti del programma di Canale 5 per parlare dell’armonia ritrovata. Quanto dichiarato da Pietro, durante il momento delle tanto temute cinque sfere di “Live Non è La D’Urso”, ha generato un vero e proprio scompiglio all’interno della trasmissione. Parlando di Antonella e della separazione dalla soubrette, Pietro ha dichiarato che a “Temptation Island”, programma al quale ha partecipato insieme alla Elia e che aveva segnato la fine della loro relazione, avrebbe recitato un ruolo:

“Temptation island è uno show, non è la vita. Io ho recitato un ruolo lì, che dovevo fare?“.

Barbara D’Urso, che a causa di una clausola ottenuta da Maria De Filippi a Mediaset avrebbe il divieto assoluto di nominare i programmi della Fascino nelle sue trasmissioni (almeno così pare) si è affrettata a cambiare discorso: “Andiamo avanti. Facciamo un passo avanti, grazie”. Ma la frittata, ormai, era fatta ed il direttore di rete si sarebbe precipitato in studio.

Barbara D’Urso: “Pietro Delle Piane si assumerà la responsabilità delle sue dichiarazioni, noi ci dissociamo”

Successivamente, a fine puntata, Barbara ha dovuto fare una importante precisazione:

“Scusatemi, perché mi dicono in questo momento che devo fare una precisazione importante, leggo. Prima Pietro Delle Piane ha affermato di aver recitato un ruolo a Tempation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo ovviamente le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma… Perché non è copionato. Ma questo lo sappiamo, infatti io ho tentato, appena ho sentito la parola Temptation Island, di dire: ‘Non parliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai‘. E quindi se ne assume la responsabilità Pietro Delle Piane”.

Maria Rita Gagliardi