Tommaso Zorzi smette di seguire Giulia Salemi su Instagram: “So quello che faccio, non sono pazzo”

Tommaso Zorzi smette di seguire Giulia Salemi su Instagram ed è subito polemica…

La frattura venutasi a creare tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, nella Casa del “Grande Fratello Vip”, sembra essere ormai insanabile. I due influencer, già protagonisti di un allontanamento prima di vivere l’esperienza nel bunker di Cinecittà nonostante fossero stati in passato molto amici, durante l’esperienza televisiva nel reality show condotto da Alfonso Signorini hanno avuto divergenze che ad oggi non sono ancora riusciti ad appianare.

Sul suo profilo Twitter, ieri Tommaso, che da stasera sarà opinionista della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, ha annunciato l’intenzione di fare pulizia contatti su Instagram: “Sto facendo una di quelle pulizie su Instagram che ciao“. Così, l’influencer ha rimosso dalla lista dei suoi amici proprio Giulia, ma anche Maria Teresa Ruta e Guenda Goria che a “Verissimo” aveva tacciato di falsità. Ma non è tutto, dato che Zorzi ha deciso anche di seguire Francesco Monte, ex della Salemi che nella Casa aveva aspramente criticato per le sue presunte posizioni omofobe. I movimenti social di Tommaso sono stati oggetto di polemiche soprattutto su Twitter ed il gieffino, attraverso una storia su Instagram, si è così giustificato:

“Raga ho visto una polemica veramente sterile su chi seguo e chi non seguo su Instagram. Se ho fatto delle cose un motivo c’è. Non vorrei entrare nello specifico e non sono pazzo. Grazie”.

Giulia Salemi: “Credevo che Tommaso fosse un amico”

Defollowata da Zorzi, Giulia a “Casa Chi” ha così commentato le ultime vicissitudini con Zorzi ed il rapporto che, a suo dire, l’ha sempre legata al collega:

“Non ti so spiegare esattamente cosa sia successo, anche perché il mio pensiero su di lui l’ho sempre espresso ed è sempre stato positivo Abbiamo vissuto tante esperienze in questi anni, non ho mai detto di essere la sua migliore amica ma sicuramente l’ho sempre definito un mio caro amico. Pensavo di aver risolto l’argomento libro. Gli chiesi anche scusa per non averlo avvisato. Sono molto scaramantica e non l’avevo detto proprio a nessuno, nemmeno a mia mamma. Non ho alcun potere per far cambiare date d’uscita. Mi imputano dei poteri che non ho. Mi è dispiaciuto che sia stato tirato fuori questo argomento insieme ad altri avvenimenti, però non ho voglia di soffermarmi perché non ti saprei neanche analizzare cosa è successo, come o perché. Prendo quello che è successo e faccio una riflessione mia sul fatto che ho sofferto all’interno della casa però nella sofferenza ho imparato anche a conoscermi meglio e a capire cosa devo migliorare nel mio approccio nei rapporti”.

Maria Rita Gagliardi