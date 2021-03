Si riparano dal temporale sotto a un albero, colpiti da un fulmine: un morto, tre feriti

Un uomo è morto e tre colleghi sono rimasti seriamente feriti dopo che sono stati colpiti in pieno da un fulmine. Si stavano riparando dal temporale sotto a un albero

Sono andati sotto ad un albero per ripararsi da un temporale ma nell’arco di pochi secondi la situazione è precipitata. In India, una persona è morta e tre sono rimaste seriamente ferite dopo che un fulmine ha colpito le quattro persone che stavano cercando riparo sotto ad un albero. L’incidente terrificante è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza a Gurugram: la persona deceduta, come si è scoperto in seguito, è un addetto all’orticoltura di un condominio recintato che venerdi 12 marzo, dopo l’improvviso arrivo di un forte temporale, ha cercato di proteggersi sotto le fronde dell’albero. Con lui anche altri due giardinieri originari dello Uttar Pradesh ed il loro supervisore Anil Kumar residente a Sohna. La vittima, deceduta a causa delle gravi ferite riportate, si chiamava Ramprasad e aveva 38 anni mentre i due colleghi feriti Shivdutt e Lali. I tre sono stati ricoverati in ospedale.

LEGGI ANCHE =>> Fulmine cade a terra durante la partita degli juniores: molti ragazzini colpiti, uno perde conoscenza

La scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza

“I quattro uomini si erano rifugiati sotto un albero quando ha cominciato a piovere forte venerdì sera – ha dichiarato a Indian Express Krishan Kumar, responsabile del posto di polizia di Vatika – Un fulmine ha colpito l’albero e tutti e quattro sono rimasti feriti. Sono stati portati d’urgenza all’ospedale di Medeor ma Ramprasad è deceduto. Si trovava nell’Unità di Terapia Intensiva. Gli altri tre uomini sono stabili”.