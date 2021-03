Bimba entra nella macchina con artiglio per prendere un pupazzo e resta bloccata

Disavventura a lieto fine quella capitata ad una bambina nel nord della Cina: si è introdotta in una macchinetta per prendere un pupazzo rimanendo bloccata al suo interno

Si è introdotta all’interno di una macchinetta con l’artiglio per prendere un pupazzo ma è rimasta bloccata al suo interno. L’incredibile episodio arriva dal nord della Cina e ha come protagonista una ragazzina vestita di nero: come mostrato dalle telecamere di sorveglianza della sala giochi, che hanno ripreso l’intera scena, si arrampica sulla macchina passando dal foro circolare dal quale solitamente escono i premi vinti qualora li si riesca ad agganciare con l’artiglio. Una volta passata dall’altra parte prende tra le mani il grande peluche ma a quel punto si rende conto di non poter più uscire. I fatti sono avvenuti a Hohhot, città nel nord del Paese, capitale della regione autonoma della Mongolia interna, lo scorso 14 marzo.

Un’amica ha dato per prima l’allarme

Ma solo nelle ultime ore le immagini sono state diffuse dai media locali e hanno iniziato a fare il giro del mondo. Fortunatamente accanto alla ragazzina c’era un’amica che ha subito informato i genitori i quali hanno chiesto aiuto: sono così intervenuti i dipendenti i quali hanno aperto la porta della macchina con artiglio per liberarla. Fortunatamente la piccola non è rimasta ferita.