Costruisce la Torre Eiffel in scala 1:1 in un videogioco: ci ha messo due settimane

Un ragazzo ha costruito da zero nel videogioco Valheim, una riproduzione in scala 1:1 della Torre Eiffel di Parigi. Le immagini stanno facendo il giro del mondo

Ha sfruttato la flessibilità offerta da un videogame per realizzare una ‘struttura’ in scala 1:1 all’interno del gioco. Un’impresa vera e proprio che ha richiesto due settimane di lavoro costante, quella messa a segno da Sasafy nel videogioco Valheim, un survival a tema vichingo che offre però anche possibilità ‘alternative’. Il 27enne, ad esempio ha pensato di costruire una riproduzione della Tour Eiffel in scala 1:1 utilizzando la bellezza di 40mila blocchi. Ovviamente il ragazzo ha salvato l’intero video della costruzione condensandolo in un timelapse che permette di comprendere quanto difficile sia stato mettere in atto questa impresa. E non soltanto per il giocatore, che ha dovuto lavorare per quasi 15 giorni ininterrottamente, ma anche per il suo pc che ha dovuto sopportare, dal punto di vista grafico, un vero e proprio sovraccarico.

Video in timelapse da 7 minuti mostra l’impresa

Il video timelapse dura 7 minuti ed è davvero emozionante. Ma c’è anche la possibilità, per i videogiocatori che lo desiderano e che hanno un pc sufficientemente potente, di scaricare il lavoro ed importare di fatto la Tour Eiffel nel gioco. Tutto quello che occorre fare sarà copiare il file in “C:\Users[UserName]\AppData\LocalLow\IronGate\Valheim\worlds”. In questo modo avviando il gioco comparirà la famosa torre parigina.