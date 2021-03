Matrimonio in ospedale: quattro giorni dopo lui muore per complicazioni legate al Covid

Sono riusciti a convolare a nozze prima che lui morisse per complicazioni collegate al Covid. La straziante storia arriva dagli Stati Uniti

Un uomo è riuscito a sposare la sua dolce metà poco prima di morire per complicazioni legate al Covid. Jeff e Sherry si sono fidanzati a dicembre e, prima che il Coronavirus si insinuasse nelle loro vite, avevano già parlato di una possibile data per il loro matrimonio. Ma non è andata come la coppia sognava: come riportato da WLOX hanno deciso di celebrare le loro nozze in tutta fretta in una cappella per le cerimonie del Memorial Hospital a Gulfport, Usa. “Non era quello che avevamo in mente”, ha detto Sherry Nabors. “Ma è stato bellissimo e toccante. Un momento davvero perfetto”.

Anche dottori e infermieri in lacrime durante la cerimona

Il cappellano dell’ospedale, Martin Gilliland, sapeva che la coppia era fidanzata ed è stato lui a suggerire che sarebbe stato possibile un matrimonio in nosocomio. Il giorno successivo, infermieri, terapisti respiratori, medici e altre persone del personale del turno diurno e notturno si sono riuniti alle 7 del mattino per la cerimonia. “Non c’era un occhio secco nella stanza quando abbiamo finito”, ha detto Gilliland spiegando che piangevano tutti. Una delle infermiere aveva modellato una fede nuziale per Jeff con una benda medica.I loro figli e nipoti hanno assistito alla cerimonia su Facebook, lottando per ascoltare le parole sopra il sibilo dell’ossigeno vitale di Jeff.

“Martin ha parlato un po ‘per Jeff, ma quando è stato il momento per Jeff di dire “Lo voglio” non poteva dirlo ma ha scosso la testa in segno di approvazione”, ha detto Sherry. “Era molto presente ed è stato fantastico”. Purtroppo il loro matrimonio come marito e moglie è durato meno di quattro giorni. Jeff aveva la broncopneumopatia cronica ostruttiva al quarto stadio e anche se si era ripreso dal Covid i suoi polmoni erano ormai terribilmente danneggiati. Sherry ha anche raccontato di come fosse accanto a lui quando se n’è andato, di avergli sentito pronunciare due volte il suoi nome e di essere intenzionata a portare le sue ceneri con sè nel fare alcuni viaggi che avevano programmato insieme