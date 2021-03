Tommaso Zorzi e Gabriel Garko inseparabili, flirt in corso?

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sono stati paparazzati insieme dal fotografi del settimanale “Chi”. Tra l’influencer e l’attore sta nascendo un flirt?

In seguito alla vittoria del “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale. L’influencer milanese è diventato opinionista dell’edizione appena iniziata de “L’Isola dei Famosi” e pare che Mediaset abbia in serbo per lui anche altri progetti non ancora rivelati. Se il lavoro va a gonfie vele, anche la sfera sentimentale di Tommaso pare stia subendo dei cambiamenti positivi. Zorzi continua a professarsi single, ma in questi giorni pare possa contare sul supporto di un amico molto speciale con il quale, con il tempo, potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko insieme tra Roma e Milano

I fotografi del settimanale “Chi” hanno paparazzato Tommaso in compagnia di Gabriel Garko a Milano e a Roma, dove dove la star del Web si era recata per lavoro. I due pare abbiano trovato una bella intesa, nata quando Gabriel, dopo la fine del “GF Vip”, ha contattato Zorzi per avere un chiarimento con lui circa il suo coming out nella Casa. In seguito al loro primo confronto faccia a faccia, l’ex volto di “Riccanza” ed il protagonista de “L’onore e il rispetto” si sono incontrati di nuovo tra Roma e Milano e pare che, in occasione della prima puntata de “L’Isola dei Famosi”, Garko abbia inviato a Zorzi un messaggio per fargli l’in bocca al lupo per la sua nuova avventura televisiva.

L’intesa pare sia molto forte. Si tratta solo di una bella amicizia, o qualcosa di più? Se son rose, fioriranno…

Maria Rita Gagliardi