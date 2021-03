Agghiacciante scoperta: due adulti trovati morti in casa vicino ai figli piccoli

Dovrebbe essere un omicidio suicidio quello di una coppia trovata senza vita nella loro abitazione. Con loro c’erano anche i figli, incolumi

Due adulti sono stati trovati morti in una casa in quello che sembrerebbe essere un omicidio-suidicio. A rendere ancora più agghiacciante la vicenda, però, è il fatto che nella medesima abitazione erano presenti anche due bambini, trovati dalla polizia incolumi. Il dramma è avvenuto ad Altamonte Springs, in Florida: la polizia ha ricevuto una chiamata per richiedere un controllo presso le abitazioni della Spring Oaks subdivision intorno alle 4.20 di notte di mercoledì. Quando gli agenti sono entrati nella casa segnalata hanno rinvenuto i cadaveri di una coppia sposata rilevando sul corpo dell’uomo segni e ferite che lascerebbero pensare che sia stato colpito a morte. Pochi istanti dopo hanno trovato i due bambini, fortunatamente non feriti, e li hanno portati via.

L’appello della polizia

Gli adulti sono stati identificati: si tratta di Zoltan e Ildiko Papp. Immediatamente sono state avviate le indagini: gli investigatori hanno motivo di credere che si sia trattato di un omicidio-suicidio ma la causa della morte di Ildiko deve ancora essere determinata dall’ufficio del medico legale. Mentre si lavora per fare in modo che i bambini vengano trasferiti da altri parenti, la polizia ha lanciato un appello affinchè chiunque abbia informazioni sulla coppia e sui motivi del gesto estremo contatti il dipartimento di Altamonte Springs o il 911. Chi intende rimanere nell’anonimato può fornire le proprie segnalazioni alla Crimeline.