Il gran cuore dei VdF: soccorrono positivi al Covid isolati e senza elettricità

Due coniugi ultraottantenni sono stati soccorsi e aiutati dai vigili del fuoco in tenuta anti Covid. Erano in isolamento perchè positivi ma anche isolati a causa dell’assenza di elettricità

Non solo entrambi contagiati dal Covid, ma anche isolati e senza corrente. La drammatica disavventura è capitata a due coniugi residenti in contrada San Giacomo, nei pressi di Montecalvo Irpino. La coppia di 80 e 84 anni, aveva contratto la Covid-19 e per questo erano obbligati all’isolamento domiciliare; ma nelle ultime ore sono anche rimasti senza corrente e di conseguenza si sono trovati anche isolati ed impossibilitati a comunicare con i loro cari. I figli infatti lavorano nella capitale Avellino, in Campania e da ore erano in ansia dato che non riuscivano in alcun modo a comunicare con i loro genitori dato che i loro telefonini erano scarichi e non potevano più ricaricarli. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ariano Irpino si è attivata nel pomeriggio del 17 marzo dietro richiesta dei vigili Urbani del comune di Montecalvo Irpino. Il loro provvidenziale intervento per assistere i due coniugi ha consentito di ripristinare l’energia elettrica.

I vigili del fuoco gli hanno anche ricaricato lo smartphone

La squadra ha immediatamente capito a cose fosse dovuta l’assenza di corrente, ovvero allo spegnimento dell’interruttore magnetotermico; pertanto lo ha attivato ricaricando i telefonini dei due anziani mentre le autorità si mettevano in contatto con i figli della coppia per rassicurarli. Un intervento, insomma, che è andato ben oltre l’ordinaria emergenza e non esente da rischi, considerata la positività al Covid delle due persone assistite. Ma compiuto in piena sinergia e con grande umanità, tanto che la vicenda di vero e proprio sostegno umanitario ha già conquistato tutta Italia.