Ha un cancro terminale e organizza il matrimonio dei sogni: 39enne muore un mese dopo

I loro otto figli e il marito piangono la morte di Kandy, una donna che ha lottato contro un cancro terminale e che poco prima di morire ha deciso di sposarsi

È riuscita a coronare il sogno di convolare a nozze con l’uomo della sua vita ma ha potuto godere del piacere di essere sposata soltanto per un mese. La bellissima ma altrettanto drammatica storia è quella di Kandace “Kandy” Musgrove, 39enne morta il 15 marzo circondata dalla famiglia a causa di un cancro terminale. La donna di Esquimalt, municipalità distrettuale del Canada ubicata nella Columbia Britannica, ha saputo dai medici che le sarebbero rimasti ancora pochi giorni di vita e ha deciso che per nulla al mondo avrebbe rinunciato a sposare Donnie Musgrove. Per questo il 15 febbraio hanno organizzato il giorno più speciale ed indimenticabile delle loro vite. “Le ultime due settimane sono state difficili – ha raccontato il marito – Non era più in grado di stare in piedi ed era lucida solo una o due volte al giorno. Ma lei è sempre stata positiva. Non c’era rabbia in Kandy, nè amarezza. Non si è mai risentita per il fatto che stava morendo. Questo era il modo in cui viveva la sua vita, con incrollabile positività e gratitudine”. Ma nel dicembre 2019 alla donna è stato diagnosticato un cancro cervicale che inizialmente la coppia pensava sarebbe stato qualcosa che insime avrebbero potuto superare. Sottoposta a chemioterapia, ci si aspettava dei miglioramenti nel corso dell’estate scorsa. Ma il cancro è peggiorato: a novembre 2020 le è stata asportata la vescica e le è stato detto che le restavano indicativamente 18 mesi di vita.

Dopo le nozze hanno passato un mese sempre insieme

La coppia si è allora recata a Tijuana in Messico dove ha trascorso nove settimane alla ricerca di cure alternative. Quando sono tornati a casa a febbraio 2021 Kandy è stata portata immediatamente in ospedale perchè il cancro si era ormai diffuso ovunque e i medici le hanno detto che le sarebbero rimasti pochi giorni di vita. Per questo si sono sposati subiti, presenti anche i quattro figli della donna Hunter, Kory, savana e Hailey di 16, 18, 20 e 19 anni. “È stato assolutamente perfetto, più di quanto avrei mai potuto immaginare”, ha detto la donna poco dopo a Black Press Media. La coppia è stata fortunata perchè invece che pochi giorni hanno potuto trascorrere insieme un mese. Donnie ha passato con lei praticamente ogni istante possibile: ora che lei non c’è più sta cercando di vivere ogni momento con la forza e l’ottimismo di sua moglie, impegnato nel seguire i figli di KAndy ma anche i suoi altri quattro figli Timo, Gabriella, Alexander e Callysta di 29, 18, 12 e 8 anni. Una splendida grande famiglia che si sta sostenendo l’un l’altro.