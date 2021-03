Bimbo di 2 anni muore di overdose: mangia un potente analgesico mentre la madre dorme

Un bambino è morto mentre la madre, sotto effetto di farmaci, stava dormendo. Le ha preso dalla borsa una dose di Fentanyl e l’ha ingerita

Un bimbo di soli 2 anni è morto, nella giornata di giovedì, dopo aver consumato una dose di Fentanyl, potente farmaco oppiode analgesico, appartenente alla madre che in quel momento era addormentata. La polizia di Lodlow e le squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate presso un’abitazione nel blocco 200 di Stokesay Street a Ludlow, Stati Uniti, intorno alle 15:34 per un bambino che non respirava più secondo quanto riportato dal dipartimento della polizia locale. I soccorritori hanno trovato il piccolo in arresto respiratorio: è stato portato d’urgenza all’ospedale pediatrico di Cincinnati dove i medici lo hanno purtroppo dichiarato morto. Avviata un’indagine, gli investigatori hanno scoperto che il bambino era a casa con sua madre, identificata come la 33enne Lauren Ashley Baker.

LEGGI ANCHE =>> Si filma mentre abusa del fidanzato che sta morendo di overdose: condannata a 16 anni



La mamma è stata arrestata

La donna ha ammesso di aver preso il Fentanyl a Cincinnati usando i soldi dello stimulus check, misura economica prevista negli Stati Uniti per fronteggiare le perdite derivanti dalla pandemia di Coronavirus. Ha portato il medicinale a Lodlow dove lo ha utilizzato condividendolo con due persone. Ad un certo punto del giovedì però la donna ne avrebbe preso una dose per poi addormentarsi; il figlio di 2 anni a quel punto ne avrebbe prelevato e mangiato un po’ dalla sua borsa mentre lei dormiva. quando la 33enne si è svegliata ha notato che il medicinale le era stato sottratto dalla borsa e che il figlio non respirava. A quel punto è arrivato il padre che ha chiamato i soccorsi. Gli investigatori hanno trovato dosi della sostanza sparse anche sul letto di casa oltre a confezioni vuote di Narcan. Baker è stata arrestata e accusata di omicidio, importazione di Fentanyl e traffico di una sostanza controllata.