L’Isola dei Famosi, Akash Kumar sulla polemica sul suo nome: “Ho già chiarito, non mi interessa il trash”

A “L’Isola dei Famosi”, il modello Akash Kumar dice la sua sulla polemica relativa al suo nome.

A pochi giorni dall’inizio della sua nuova edizione, a “L’Isola dei Famosi” sono già esplose le prime polemiche. In particolare, ad essere finito sotto la lente d’ingrandimento dell’opinione pubblica è Akash Kumar. Appena sbarcato in Honduras, il bel modello di origini indiane è stato accusato dal popolo del Web di essersi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, volto a cambiare il colore del suoi occhi (Akash, a dispetto delle sue origini, è noto per i suoi occhi di ghiaccio) e di avere partecipato a diversi programmi televisivi, ogni volta con un nome differente. In merito alla questione identità, Tommaso Zorzi, opinionista del programma insieme ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, ha voluto vederci meglio. Così, al momento delle nomination, ha preso la parola per interrogare Asash:

“Senti, ma, c’è una questione. Che volevo un attimo… Così. Avere, un tuo commento. Chiarire. Pare che tu abbia più nomi?”.

Akash ha immediatamente controbattuto, in maniera piccata:

“Vabbè se vuoi fare la polemica di Selvaggia che è già stata fatta a Ballando con le Stelle e non voglio farla qua… Ti lascio… E’ tutto su Google. Ho già chiarito in un altro programma di talent. Non lo faccio qua. Ho un nome e mi chiamo Akash Kumar. Se facciamo ancora ‘sta polemica qua, ti lascio la parola. ‘Ste robe di reality… Non c’ho voglia. Voglio vivermela serenamente. C’è già stata questa roba in un altro talent che avevo fatto. Non lo chiamo reality, lo chiamo talent perché “reality” lo trovo un po’ trash. Però, Tommaso, vedo che… Tommy ci conosciamo da un paio di anni? Tu sai tutto il mio passato.”

Akash Kumar: “Voglio abbandonare il gioco”

Successivamente, dopo avere appreso che Akash ha chiesto agli altri naufraghi di essere nominato, Ilary Blasi, conduttrice del reality show, è tornata sulla questione ed è stato allora che Akash ha palesato l’intenzione di abbandonare il gioco:

“Ho chiesto ai miei compagni di essere nominato perché il trash non mi appartiene, il caro Zorzi deve un attimo calare le ali e parlarmi in modo decente, perché ho una carriera fuori che mi aspetta. Oggi vorrei abbandonare il gioco perché mi sento a disagio. Non è facile divertirsi quando non vai d’accordo con i tuoi compagni, non mi trovo bene qua e mi sento solo”.

Cosa deciderà di fare Akash? Lascerà davvero il programma, o aspetterà l’esito del televoto fino a lunedì prossimo?

Maria Rita Gagliardi