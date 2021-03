Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: morta studentessa di 21 anni

Sara è deceduta in un grave incidente stradale avvenuto in Sardegna: la 21enne avrebbe perso il controllo del veicolo per ragioni ancora da accertare

Deceduta a soli 21 anni in un drammatico e spaventoso incidente stradale. Così è morta Sara Cannas dopo che l’utilitaria da lei guidata è andata a schiantarsi, per ragioni ancora da accertare, contro un’auto. Il veicolo sarebbe uscito di strada dopo che la 21enne avrebbe perso il controllo dell’auto ma non è chiaro per quale ragione sia successo; poco dopo l’impatto che non le ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto nella serata del 18 marzo nella zona periferica di Sant’Andrea Frius (nella provincia del Sud Sardegna) lungo la strada statale 387, all’altezza del chilometro 35.

LEGGI ANCHE =>> Impressionante incidente sulla A4: un camion prende fuoco, coinvolti due mezzi



Ferito l’amico in auto con lei

Con lei in auto era presente anche un ragazzo, rimasto lievemente ferito ma molto scosso per quanto accaduto. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della ragazza, morta sul colpo a causa dell’impatto violentissimo contro il tronco dell’albero. Immediato anche l’intervento dei carabinieri di Sant’Andrea Frius, Donori e del Radiomobile di Dolianova per effettuare tutti i rilievi del caso e per avviare le indagini che permettano di accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Trasportato invece in ospedale il ragazzo rimasto ferito.