Serie A, dove vedere la ventottesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Al via stasera la ventottesima giornata di Serie A con Parma-Genoa. Domenica sera il big match Roma-Napoli.

Con l’anticipo di questa sera fra Parma e Genoa scatta il ventottesimo turno di Serie A. Domani alle 15 il Bologna sarà impegnato a Crotone, con l’obiettivo di vincere e chiudere il discorso salvezza. Sempre in chiave salvezza, sarà importantissimo il match fra Spezia e Cagliari delle 18. Alle 20.45 si sarebbe dovuto disputare Inter-Sassuolo, ma il match è stato rinviato a data da destinarsi, a causa del focolaio Covid scoppiato in casa nerazzurra.

Alle 12.30 di domenica il Verona di Juric ospiterà l’Atalanta di Gasperini. Alle 15 sono in programma 3 match in contemporanea: Juventus-Benevento, Sampdoria-Torino e Udinese-Lazio. Alle 18 il Milan giocherà a Firenze, mentre alle 20.45 c’è attesa per il big match di giornata fra Roma e Napoli.

Serie A, ventottesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della ventottesima giornata di Serie A:

Venerdì 19 marzo, ore 15.00: Parma-Genoa su Sky, SkyGo e NowTV

su Sky, SkyGo e NowTV Sabato 20 marzo , ore 15.00: Crotone-Bologna su Sky, SkyGo e NowTV

su Sky, SkyGo e NowTV Sabato 20 marzo, ore 00 : Spezia-Cagliari su Sky, SkyGo e NowTV

su Sky, SkyGo e NowTV Domenica 21 marzo, ore 12.30 : Verona-Atalanta su DAZN

su DAZN Domenica 21 marzo, ore 15.00 : Udinese-Lazio su DAZN

su DAZN Domenica 21 marzo, ore 15.00: Juventus-Benevento su Sky, SkyGo e NowTV

su Sky, SkyGo e NowTV Domenica 21 marzo, ore 15.00: Sampdoria-Torino su Sky, SkyGo e NowTV

su Sky, SkyGo e NowTV Domenica 21 marzo, ore 18.00 : Fiorentina-Milan su Sky, SkyGo e NowTV

su Sky, SkyGo e NowTV Domenica 21 marzo, ore 20.45: Roma-Napoli su Sky, SkyGo e NowTV

Inter-Sassuolo, invece, è stata rinviata a data da destinarsi.