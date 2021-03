Elettra Lamborghini, ancora positiva al Covid, si sfoga su Instagram: “Ho pianto tutto il giorno”

Ancora positiva al COVID-19, Elettra Lamborghini è protagonista di un lungo sfogo sul suo profilo Instagram.

Quello che sta vivendo, per Elettra Lamborghini è un periodo molto difficile, soprattutto sul piano personale. La regina del twerk avrebbe dovuto presenziare alle prime puntate de “L’Isola dei Famosi” in veste di opinionista, insieme a Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi, ma è dovuta assentarsi in seguito alla positività al COVID-19. Come se ciò non bastasse, durante la quarantena la cantante ha dovuto affrontare la morte del suo amatissimo cane.

Lo sfogo di Elettra Lamborghini su Instagram

Risultata positiva al COVID dopo l’ennesimo tampone, l’interprete di “Musica e il resto scompare”, famosa per il suo carattere sempre solare, oggi è stata protagonista di una serie di stories attraverso le quali si è voluta sfogare con i suoi followers, in merito agli ultimi accadimenti della sua vita:

“Stamattina mi sono svegliata e mi sono fatta la doccia perchè mi sono detta “Elettra, stare così non serve a niente”. Ieri ho pianto tutto il giorno, quando mi hanno detto che ero ancora positiva. Tra il fatto che mi è morto il cane e sono sola come un cane, sono crollata. Mi sono messa a piangere, disperata. Non è bello stare da soli, a me non piace stare da sola. Stamattina ho cercato di tirarmi su, ho chiamato le persone a me care. Sto andando a fare un tampone adesso e lunedì ne ho un altro. Speriamo bene perchè ho anche finito le medicine. Mi sono rimasti solo l’eparina e lo zinco. Questa situazione è veramente strana, era impossibile, per quello che ho fatto, che prendessi il virus e sto benissimo. Ho fatto il tampone ed era negativo. Quando ieri ho saputo che ero ancora positiva, sono rimasta malissimo. Tra l’altro, continuo a mangiare ma perdo peso. Il mio cane, quando è morto, l’ho avuto tra le mie braccia. Lo sogno di notte. Sono sfigata, voglio andare via da qua”.

Nel pomeriggio, Elettra si è sottoposta ad un nuovo tampone di controllo. Le auguriamo la piena guarigione.

Maria Rita Gagliardi