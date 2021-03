La polizia annuncia: “Sequestrata droga per un milione di euro”. Ma sono caramelle alla fragola

Clamorosa gaffe social della polizia parigina che ha annunciato la scoperta di un importante quantitativo di sostanze stupefacenti. Le analisi tossicologiche hanno svelato la verità

Prima l’annuncio in pompa magna, poi la scoperta della tremenda gaffe. Gli autori? Nientemeno che la prefettura di polizia di Parigi, che trionfante ha dato notizia, nei giorni scorsi, di un maxi sequestro di sostanze stupefacenti per un valore pari a un milione di euro. Conseguenza di un’operazione svoltasi a Saint-Ouen, nel nord della città francese, a poca distanza dallo Stade de France, dove, come scritto dalla polizia in un tweet, è stato “scoperto un laboratorio di produzione di stupefacenti (MDMA e ecstasy)” ed è stato “sequestrato un milione di euro di merce”. Ma nelle ore successive all’annuncio gli specialisti della scientifica hanno effettuato accurate analisi sulle sostanze sequestrate scoprendo una verità decisamente differente. La polvere e le capsule rosa non sono droga, bensì caramelle al gusto fragola e relativo triturato di caramelle.

La scoperta dopo l’analisi tossicologica delle ‘pastiglie’

Insomma nessuna droga di sintesi che, a detta delle forze dell’ordine, sarebbe servita “ad alimentare serate clandestine”, nelle ore del coprifuoco a causa della pandemia di Covid. Oltre al messaggio, nel tweet sono presenti anche due immagini che mostrano sia la polvere rosa sospetta che le pasticche, dentro alcuni sacchetti, del medesimo colore. Si tratta però di “polvere neutra, non derivata nè da prodotti stupefacenti nè da sostanze velenose”, come emerso dalle successive analisi tossicologiche. In buona ‘sostanza’, di caramelle, tra l’altro di una delle marche più amate dai bimbi francesi. Un annuncio social un po’ avventato dunque quello della polizia, tramutatosi in un buco nell’acqua…o nella caramella.