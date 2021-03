Mamma balla con i figli e posta il video sui social: minacciata e aggredita dal marito

Una donna si è trovata il marito davanti a casa minacciandola e cercando di aggredirla dopo che aveva pubblicato un innocuo video sui social

Ha registrato un video nel quale ballava in allegria insieme ai suoi figli e, poco dopo lo ha postato sui social. Scatenando una incontrollabile reazione del marito che l’ha aggredita. L’assurdo episodio arriva dalla provincia di Napoli: nell’abitazione di Giugliano in Campania sono dovuti intervenire i Carabinieri che hanno tratto in arresto l’uomo violento cogliendolo sul fatto, mentre stava ancora urlando e minacciando la moglie. Accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, si trova nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Come emerso dalle indagino il 43enne era già noto alle forze dell’ordine che lo tenevano d’occhio da nove mesi. Questo perchè da tempo maltrattava e perseguitava la moglie, spesso per motivi assolutamente futili e, almeno in un caso, la donna era stata picchiata con un bastone, finendo in ospedale.

Il 43enne è stato arrestato: clima di terrore da 9 mesi

La situazione in casa era tremenda: i carabinieri hanno parlato di un clima di terrore con minacce ormai quotidiane da parte dell’umo contro la moglie. Fino all’epilogo che ha portato al suo arresto: l’uomo aveva lasciato la casa da un paio di giorni ma dopo aver visto il video pubblicato sui social dalla donna nel quale ballava insieme ai figli si è presentato davanti all’abitazione in preda ad un’ira fuori controllo e ha iniziato a minacciarla. A quanto emerso il gesto innocuo della moglie ha scatenato una immotivata gelosia dell’uomo che ha cercato di introdursi in casa, mentre lei terrorizzata non voleva farlo entrara. Così lo hanno trovato gli agenti, ancora intento ad urlare e insultare la donna.