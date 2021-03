Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 21 marzo 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 21 marzo 2021.

Nuovo appuntamento di “Che tempo che fa”. Ecco, per voi, gli ospiti che Fabio Fazio, aiutato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, intervisterà per noi.

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 21 marzo 2021

La puntata si aprirà, come di consueto, con uno spazio dedicato all’epidemia da COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, il Responsabile della strategia per le minacce alla salute e i vaccini dell’EMA Marco Cavaleri, Roberto Burioni, il direttore de La “Stampa” Massimo Giannini.

Si passerà, poi, ad una grande esclusiva: Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei Rappresentati degli Stati Uniti ed anche prima Speaker della Camera italo-americana, nominata Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2008.

A 22 anni dal suo ritiro, Deborah Compagnoni sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata. E ancora, l’attrice e regista teatrale Sonia Bergamasco e Willie Peyote che presenterà “Mai dire mai-La Locura”, brano con il quale ha partecipato all’ultima edizione del “Festival di Sanremo”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo che ospiterà Simona Ventura in onda dal 31 marzo su Rai2 con “Games of Games – Gioco Loco” e Claudio Lippi.

Maria Rita Gagliardi