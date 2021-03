Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 21 marzo 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 21 marzo 2021.

Anche questa domenica, Mara Venier è pronta ad allietare il nostro pomeriggio. Ecco, per voi, gli ospiti che la conduttrice accoglierà negli studi “Fabrizio Frizzi” oggi, domenica 21 marzo 2021.

Gli ospiti di “Domenica In” del 21 marzo 2021

La puntata si aprirà, come ogni domenica, con un lungo spazio dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, per parlare dell’epidemia, saranno presenti in studio il Professor Francesco Le Foche, Giovanna Botteri, Alberto Matano ed il regista Ferzan Ozpetek. E ancora le infermiere dell’ospedale “Papa Giovanni XIII” di Bergamo, il sindaco di Codogno Francesco Passerini, quindi la moglie del Sottufficiale deceduto dopo aver fatto il Vaccino Astrazenica.

Per lo spazio dedicato al “Festival di Sanremo”, Mara ospiterà i cantanti Bugo, i Coma Cose, Madame e Ghemon. Matilda De Angelis, co conduttrice della prima puntata della kermesse canora, sarà protagonista di una lunga intervista, tra carriera e vita privata.

Collegamento, poi, con Erminia e Luca Manfredi, moglie e figlio del grande attore romano Nino Manfredi, di cui il prossimo 22 marzo si ricorderà il centenario della sua nascita.

Appuntamento a partire dalle 14:00 su Raiuno con “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi