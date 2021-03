Bimbo guida una moto di grossa cilindrata senza casco e in pieno giorno: il video è virale sui social

Un uomo ha permesso ad un bimbo, probabilmente suo figlio, di guidare una moto Honda. Nel filmato lo si vede sfrecciare in strada in pieno giorno e senza casco mentre il padre fuma una sigaretta seduto alle sue spalle

Un bimbo non solo in sella ma anche alla guida di una moto di grossa cilindrata, senza casco e con alle spalle un adulto che non sembra essere minimamente preoccupato della situazione. L’ultimo assurdo video postato sui social e divenuto in queste ore virale è stato filmato in pieno giorno e su una strada pubblica: nel filmato si vede il bambino guidare una moto Honda senza casco. Anche l’adulto seduto dietro di lui non indossa il casco, che tiene nella mano sinistra, mentre con la destra tiene una sigaretta che è intento a fumare. Si presume che l’uomo sia il padre del bambino che sta lasciando guidare, senza alcun suo intervento, la moto, il tutto senza alcuna preoccupazione di poter essere fermati da una volante della polizia o del rischio di rimanere coinvolti in un incidente.

Il video postato su Tiktok è diventato virale

Le immagini sono finite su un profilo Tiktok e da lì hanno iniziato a diffondersi a macchia d’olio su tutti i social. Sembra inoltre che i filmati siano più di uno ed in alcuni la targa della moto risulterebbe perfettamente visibile: questo consentirà alle autorità di risalire in breve tempo all’identità del proprietario che con tutta probabilità potrebbe essere proprio l’uomo presente nel video. Peraltro il suo volto e quello del bambino sono facilmente identificabili da parte delle forze dell’ordine che, con tutta probabilità, potrebbero aver già iniziato ad indagare sul caso. La vicenda è avvenuta nel quartiere Borgo Ulivia, a Palermo e a riprendere i due sarebbe stato un amico dell’uomo.