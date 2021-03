Tommaso Zorzi fa apprezzamenti su Tommaso di Amici: “Maria, ne vogliamo parlare?”

Sul suo profilo Twitter, Tommaso Zorzi fa apprezzamenti su Tommaso Stanzani, ballerino di “Amici di Maria De Filippi”.

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del serale di “Amici di Maria De Filippi”. Durante il primo appuntamento con il noto talent show, Tommaso Stanzani, ballerino della scuola più famosa d’Italia, si è esibito su “Tango Flamenco”, brano storico della discografia di Armik. La sua performance è stata molto apprezzata dal popolo del Web ed ha attirato anche l’attenzione di Tommaso Zorzi che, sul suo profilo Twitter, ha fatto apprezzamenti decisamente hot sulla bellezza del ballerino.

Il vincitore del “Grande Fratello Vip”, in merito a Stanzani, ha scritto: “Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare”. Successivamente, l’influencer milanese ha risposto ad un tweet di un utente che gli ha inviato alcuni secondi di video di una coreografia del ballerino: “L’anima de li mejo mort***i tua”, ha commentato Tommaso.

Tommaso Zorzi al centro di una nuova polemica

Intanto Zorzi, attualmente in tv come opinionista de “L’Isola dei Famosi”, è tornato al centro delle polemiche. Tutto è nato quando Tommaso ha pubblicato alcune stories in compagnia di Francesco Oppini, Andrea Zelletta e le rispettive fidanzate. Le suddette storie hanno suscitato non poche polemiche, soprattutto su Twitter, dato che quasi tutta Italia è in zona rossa. Il protagonista di “Riccanza”, sempre su Instagram, ha immediatamente placato gli animi, spiegando che sarebbe intento a preparare un nuovo format che presto lo vedrà protagonista su Mediaset Play:

“E’ già scoppiata una mini-polemica ma per placarla subito io sto lavorando su un nuovo format dell’Isola e avrò questi ragazzi come ospiti quindi sto facendo un meeting con gli autori. “Se avessi avuto la coscienza sporca non avrei pubblicato nulla, se l’ho fatto avevo i permessi altrimenti sarei completamente cretino”.

Tutto chiarito, insomma.

