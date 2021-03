Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la ventottesima giornata

Ventottesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

Il ventottesimo turno di Serie A si è aperto venerdì con la vittoria in trasferta del Genoa sul campo del Parma per 1-2. Vantaggio iniziale degli emiliani firmato Pellè e rimonta ligure con la doppietta di Scamacca. Alle 15 di sabato si è registrata un’altra rimonta. Il Bologna, dopo essere passato in svantaggio di due reti, ha battuto per 2-3 il Crotone. I calabresi sono andati a segno con Messias e Simy; la rimonta del Bologna è stata firmata da Soumaro, Schouten e Skov Olsen.

Alle 18 lo Spezia ha sconfitto 2-1 il Cagliari in un match delicato per la salvezza. Di Piccoli e Maggiore le reti dei liguri; a nulla è servito il gol della bandiera sarda firmato Pereiro. L’incontro fra Inter e Sassuolo, in programma sabato alle 20.45, è stato rinviato a data da destinarsi per il focolaio Covid scoppiato in casa nerazzurra.

Ventottesima giornata, Milan e Napoli battono Fiorentina e Roma. Clamorosa sconfitta interna della Juventus contro il Benevento

La domenica calcistica si è aperta con la vittoria dell’Atalanta a Verona per 0-2. Per i bergamaschi in gol Malinovskyi su rigore e Zapata. Alle 15 clamoroso stop interno della Juventus contro il Benevento: i campani si sono imposti per 0-1 con un gol di Gaich. La Lazio ha vinto a Udine per 0-1 (rete di Marusic). La Sampdoria ha sconfitto a Marassi il Torino per 1-0, grazie a una rete messa a segno da Candreva.

Alle 18 il Milan ha conquistato tre punti preziosissimi a Firenze. I rossoneri si sono imposti per 2-3. Di Ibrahimovic, B.Diaz e Chalanoglu i gol del Milan; la Fiorentina è andata in gol con Pulgar e Ribery. Infine, alle 20.45 il Napoli ha espugnato l’Olimpico, battendo la Roma per 0-2. Per i partenopei a segno Mertens con una doppietta.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 28a GIORNATA: Parma-Genoa 1-2; Crotone-Bologna 2-3; Spezia-Cagliari 2-1; Inter-Sassuolo rinviata; Verona-Atalanta 0-2; Juventus-Benevento 0-1; Sampdoria-Torino 1-0; Udinese-Lazio 0-1; Fiorentina-Milan 2-3; Roma-Napoli 0-2.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 65 Inter*; 59 Milan; 55 Juventus* e Atalanta; 53 Napoli*; 50 Roma; 49 Lazio*; 39 Sassuolo*; 38 Verona; 35 Sampdoria; 34 Bologna; 33 Udinese; 31 Genoa; 29 Fiorentina, Benevento e Spezia; 23 Torino*; 22 Cagliari; 19 Parma; 15 Crotone.

*una partita da recuperare

**due partite da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 23 Cristiano Ronaldo (Juventus); 19 Lukaku (Inter); 16 Muriel (Atalanta); 15 Ibrahimovic (Milan); 14 Immobile (Lazio) e Lautaro Martinez (Inter); 13 Insigne (Napoli), Simy (Crotone) e Joao Pedro (Cagliari); 12 Vlahovic (Fiorentina).