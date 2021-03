Distrugge 3 negozi e 6 pompe di benzina con un’ascia senza motivo: danni per 20.000 dollari

Un uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre, brandendo un’ascia, distrugge vetrine ed interni di tre attività di Houston, prima di darsi alla fuga. I danni sono enormi

La conta dei danni è ancora in corso e la polizia ha avviato le indagini chiedendo a chiunque abbia indicazioni utili ad identificare l’autore del grave e folle gesto li contatti al più presto. Si cerca un uomo che, apparentemente senza un motivo ed in modo del tutto casuale, si è avventato contro tre negozi della città texana di Houston, Stati Uniti provocando un vero e proprio disastro. Alcune telecamere di sorveglianza hanno ripreso la sua folle azione: brandendo un’ascia, l’uomo che agisce a volto scoperto e sembra indossare jeans ed una felpa color arancio, colpisce le grandi vetrine di un ristorante mandandole in frantumi e rendendo necessario spendere, a detta dei proprietari, almeno 2000 dollari per la loro riparazione.

Danni gravi a tre attività e sei pompe dei benzina

Ma non è tutto perchè poco dopo il sospetto ha danneggiato anche due vicine attività provocando danni analoghi alle vetrine. Infine, sempre ascia alla mano, si è spostato verso le pompe di benzina distruggendone i display. Anche in questo caso altre telecamere hanno ripreso tutto e dato che il volto dell’uomo è perfettamente visibile non ci vorrà molto per identificarlo: la polizia ha comunque chiesto aiuto a chiunque abbia notato qualcosa o abbia visto il sospetto, per poterlo arrestare in tempi celeri.