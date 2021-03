Live Non è La D’Urso, segnalazione su Akash Kumar: “Ha cambiato il colore degli occhi con un’operazione chirurgica”

A “Live Non è La D’Urso”, una testimone rivela: “Akash Kumar ha cambiato il colore degli occhi con un’operazione chirurgica”.

Akash Kumar, naufrago dell’edizione in corso de “L’Isola dei Famosi”, è nuovamente al centro delle polemiche. In seguito alla diatriba relativa alle molteplici identità da lui utilizzate per comparire in tv, della quale si è parlato anche giovedì scorso, durante la puntata serale dell’isola (ve ne abbiamo parlato qui), il bel modello di origini indiane è protagonista di una nuova questione che sta facendo molto discutere. Sembra, infatti, che i bellissimi occhi di ghiaccio che caratterizzano il volto di Akash, a dispetto delle sue origini, non siano naturali, ma il frutto di un delicato intervento chirurgico, illegale in Italia ma legale in paesi come il Marocco, al quale Akash si sarebbe sottoposto. In molti, sul Web, hanno notato come gli occhi di Akash, quando era protagonista di programmi come “Ciao Darwin”, fossero neri. A confermare il ritocco estetico di Kumar è stata Veronica, compaesana di Akash (i due sono della provincia di Verona) che ieri sera, a “Live Non è La D’Urso”, ha dichiarato:

“Tutti confermano che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente. Abbiamo tantissimi testimoni, amici e conoscenti che sono cresciuti con lui. Mi sentivo di dirvi questo”.

Alex Belli: “Ad Akash ho consigliato di dire la verità”

Alex Belli, amico di Akash, ha raccontato a Barbara D’Urso che gli avrebbe consigliato di dire la verità sull’operazione:

“Gli ho dato un consiglio, se l’hai fatto dillo. Se l’hai fatta l’operazione è comunque riuscita, tanto vale che lo confessi”.

Maria Rita Gagliardi