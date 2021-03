Orso arriva in città e insegue un uomo ma viene centrato da un bus

Inseguimento ad alta tensione tra le strade cittadine di una località siberiana: un orso ha tentato di agguantare un uomo finito troppo vicino all’animale

Sono immagini che da sole fanno crescere l’ansia quelle che arrivano da una città siberiana e che mostrano un uomo in fuga da un orso. Il tutto nel cuore della località russa, in pieno giorno: ci troviamo a Nizhnevartovsk nella regione della Siberia e un uomo si è trovato faccia a faccia con un grande esemplare di orso che, improvvisamente, ha iniziato ad inseguirlo. Non è chiaro se l’orso si sia spinto vicino all’uomo o se sia stato il signore in questione, in un gesto avventato, ad avvicinarsi troppo all’animale. Sta di fatto che ne è nato un inconsueto inseguimento tra le strade innevate della città che, peraltro, non si è concluso in breve tempo. L’inseguimento non si è concluso bene: l’orso è stato infatti travolto in pieno da un autobus mentre, intento a correre dietro all’uomo, si è trovato ad attraversare la strada.

Dopo l’impatto con il bus l’orso si è rialzato

Fortunatamente non ha però riportato ferite mortali e poco dopo l’impatto si rialza riprendendo come niente fosse a camminare mentre intorno a lui altre persone spaventate si allontanano rapidamente. Non è chiaro dal video se il primo uomo, che stava parlando al telefono, non si sia minimamente reso conto del fatto che l’orso gli stesse tendendo un’imboscata o se volontariamente abbia provato ad avvicinarsi: certo è, e il filmato lo testimonia, che per un istante si toccano con l’animale che cerca, fortunatamente senza riuscirsi, di afferrarlo e l’uomo se la da immediatamente a gambe levate.