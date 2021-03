Mamma single ubriaca si rifiuta di indossare la mascherina in aereo: cacciata multata

La sua amica era morta pochi giorni prima: una madre single si è ubriacata a digiuno e non ha dormito prima del volo per Ibiza. Quando si è rifiutata di mettere la mascherina il personale ha dovuto allontanarla

Completamente ubriaca su un volo Ryanair diretto a Ibiza, una donna si è rifiutata anche dopo esplicite e ripetute richieste, di indossare la mascherina per proteggere lei e gli altri passeggeri dal Covid, e ha inoltre imprecato contro il personale di bordo e gli agenti di polizia. Hayley Box, 34 anni, avrebbe perso per overdose di droga un amico nel mese di agosto a Ibiza. Poche settimane dopo si è imbarcata su un aereo per l’isola spagnola in modo da poter stare con i suoi amici e consolarli. La sera prima del suo volo, che sarebbe decollato alle 6 del mattino, la mamma ha lasciato i due figli con una babysitter ed è andata al Clayton Hotel dell’aeroporto di Manchester dove ha bevuto un’intera bottiglia di vino. Poi ha dormito solo per un’ora e “per calmarsi“, come riferito dal suo avvocato, ha bevuto un altro bicchiere di vino in aeroporto. Quando si è seduta al suo posto la donna, che è terapista di bellezza, si è rifiutata di indossare la mascherina e di fornire il suo passaporto nonostante le ripetute richieste degli assistenti di volo. A quel punto le è stato detto che se non avesse lasciato volontariamente il velivolo avrebbero chiamato la polizia. In segno di sfida la donna ha allacciato la cintura di sicurezza e a quel punto sono arrivati gli agenti ma Box è diventata piuttosto aggressiva.

Voleva raggiungere Ibiza per consolare gli amici della sua amica deceduta

“Ha iniziato a piangere sostenendo che il suo amico era morto e che doveva andare a Ibizia”, ha spiegato il suo legale. Gli agenti l’hanno portata a lasciare il velivolo volontariamente ma poco dopo ha cercato di tornare a bordo ed è stata rimossa con la forza mentre imprecava contro gli agenti. Ha opposto resistenza anche mentre cercavano di portarla nel furgone della polizia. In seguito la donna si è detta mortificata spiegando di aver bevuto molto e che non ricordava nemmeno di essere salita sull’aereo. “Ha detto che le sue azioni – ha sottolineato l’avvocato nel corso del processo – erano il risultato di una mancanza di sonno, di non aver mangiato nulla e di aver consumato vino troppo velocemente. È una madre single, ha due figli, è estetista di professione e ha avuto dodici mesi molto duri dovendo fare affidamento per la prima volta in assoluto sui sostegni economici. Ha inoltre perso un’amica ed in quei frangenti era molto emotiva“. La donna che vive a Shifnal vicino a Telford nello Shropshire non ha provocato gravi ritardi al volo: è stata multata di 120 sterline oltre ad altre 119 sterline di spese accessorie.