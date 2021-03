Spaventosa invasione di migliaia di ragni in Australia: entrano nei giardini e nelle case

A causa di piogge e inondazioni, diverse località australiane devono fare i conti con una preoccupante invasione di ragni, usciti dal terreno per cercare rifugio nelle case

Dopo i topi l’Australia deve fare i conti con i ragni. Nei giorni scorsi hanno fatto il giro del mondo le immagini di una vera e propria invasione di topi registrata in alcune località del nuovo Galles del sud ma è di queste ore la notizia che, a seguito delle forti inondazioni provocate dalle intense piogge che hanno colpito il Paese, i ragni hanno iniziato ad infestare case e cortili. Un fenomeno assolutamente spaventoso anche per gli australiani, abituati a convivere con aracnidi e serpenti che talvolta vengono trovati nelle loro case o nei giardini ma che in queste ore si sono trovati dinnanzi a migliaia o addirittura decine di migliaia di ragni sui muri, sulle cancellate o sulle recinzioni. La causa sarebbe direttamente collegata alle forti precipitazioni che hanno inzuppato la terra provocando una vera e propria fuga di ragni.

Gli esperti spiegano cosa sta succedendo

Il fenomeno è stato degnalato in particolare sulla costa centro settentrionale del NSW e da qui arriva la testimonianza di un residente, Melania Williams, che sui social ha mostrato immagini di migliaia di aracnidi che, per sfuggire alle inondazioni, si arrampicano sulla recinzione del cortile di casa sua per poi scendere verso la casa del vicino. A confermare il legame tra i due fenomeni ci ha pensato il direttore del gruppo di ecologia integrativa presso l’università di Sydney, il prof Dieter Hochuli. Interpellato dalla ABC ha dichiarato che i ragni non sono magicamente comparsi ma ci sono sempre anche se non li vediamo perchè vivono nel terreno: “Quello che succede con le inondazioni è che tutti questi animali che trascorrono la loro vita nascosti nel terreno non possono più vivere lì. I ragni cercano di raggiungere un terreno più elevato durante un’alluvione”.