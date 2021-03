Spaventoso incendio divora diversi appartamenti: decine di sfollati perdono la casa

Sono enormi i danni del rogo divampato in un complesso di appartamenti nella periferia di Houston. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere le fiamme

Nottata da dimenticare per i residenti di un quartiere nel nord ovest di Houston, in Texas. Un impressionante incendio ha letteralmente divorato alcune abitazioni rendendo necessaria l’evacuazione urgente di decine di persone che in fretta e furia hanno dovuto abbandonare le loro case. Le fiamme sono divampate al blocco 15550 di Kingfield Drive, presso i Colonies Landing Apartments, nella zona di Copperfield, a sud est di Spencer Road e Texas 6 interessando rapidamente l’intero complesso di appartamenti. È accaduto intorno all’1.30 del mattino come confermato dai vigili del fuoco di Cy-Fair che hanno ricevuto una telefonata di richiesta di aiuto intorno a quell’ora: quando alcune squadre sono giunte sul posto, il fumo stava interessando un intero edificio a due piani a cominciare dal tetto.

LEGGI ANCHE =>> Badante salva due anziani dall’incendio scoppiato nella loro casa ma muore: proclamato il lutto cittadino



Ancora ignote le cause dell’incendio

Ma il rogo si è rapidamente esteso anche alle vicine abitazioni interessando complessivamente sedici unità con decine di persone che non hanno potuto fare rientro a casa, di fatto sfollati e assistiti dalla croce rossa americana della Texas Gulf Coast. Non sono stati segnalati feriti nè tra i civili nè tra i vigili del fuoco ma i danni, la cui conta è iniziata poco dopo lo spegnimento del rogo, sarebbero importanti. Le immagini ed il video diffusi dal locale dipartimento dei vigili del fuoco mostrano le abitazioni trasformate in una sorta di palla infuocata difficile da contenere ed un’immensa colonna di fumo che si innalza in cielo.

(Foto Fb Cy-Fair Fire Department)