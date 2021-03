Colazione rovinata: mangia i cereali e scopre due code di gambero nella confezione

Il ritrovamento fatto dal marito di Danielle Fishel in una scatola di cereali ha dell’incredibile: l’azienda gli ha consigliato di chiamare la polizia

Quando ha aperto la confezione dei suoi cereali preferiti non poteva credere a quello che è uscito dal sacchetto. Un uomo ha decisamente perso l’appetito dopo aver trovato nientemeno che due ‘code di gambero’ mescolate tra i cereali. La scoperta è stata fatta da Jensen Harp, comico, scrittore, podcaster ed ex rapper nonchè marito di Danielle Fishel che ha dichiarato di aver fatto il ritrovamento all’interno di una confezione di Cinnamon Toast Crunch, popolare marca di cereali negli Stati Uniti. “Ho mangiato una ciotola, poi l’ho versata e ho visto i gamberi. Ne avevo già mangiata una ciotola piena.“, ha raccontato alla CNN. Jensen ha mostrato su Twitter quanto trovato nella confezione e l’azienda è intervenuta offrendosi di sostituire la scatola. Successivamente la società ha dichiarato: “Sembra essere un accumulo di cannella e zucchero che a volte può verificarsi quando gli ingredienti non sono completamente miscelati”.

Lo scambio di messaggi tra il marito di Danielle Fisher e l’azienda

“OK, beh, dopo ulteriori indagini con i miei occhi, queste sono code di gamberetti ricoperte di cannella”, ha risposto ironicamente Kemp. L’azienda ha quindi chiesto a Karp di inviare loro le presunte code di gamberetti in una busta pre-pagata e indirizzata che gli avrebbero inviato. “Possiamo dire con sicurezza che questo non è avvenuto nella nostra struttura” ha sottolineato l’azienda aggiungendo: “Se non sei disposto a inviarci gli articoli e l’imballaggio dei cereali, ti preghiamo di fornire questi articoli alle forze dell’ordine locali”. “È un vero peccato perché Cinnamon Toast Crunch è letteralmente l’unico cereale che mangio. È il mio preferito da quando sono un bambino”, ha detto Karp.