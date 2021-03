Germania, niente super lockdown a Pasqua. La Merkel: “Un errore mio e soltanto mio”

Niente super lockdown nei giorni di Pasqua.

Clamoroso dietrofront della cancelliera tedesca Angela Merkel che, subito dopo la videoconferenza con i presidenti dei Länder (i 16 stati federali della Germania), ha dichiarato:



“È un errore che deve essere chiamato come tale, un errore mio e soltanto mio. E bisogna correggere in tempo. So che questo procura altra insicurezza e chiedo perdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, la decisione è stata presa con le migliori intenzioni ma è affrettata e impraticabile visto il poco tempo a disposizione. Spero che i tedeschi mi potranno perdonare. Sconfiggeremo il virus insieme. Il percorso è difficile, segnato da successi ed errori, tuttavia il Covid-19 perderà lentamente, ma inesorabilmente”.

Niente lockdown in Germania, Twitter si scatena

E il Twitter italiano – of course – si scatena.

Cosa hanno da dire i sempre scatenati opinionisti da social network tricolore?

Di seguito un campionario, tra fan della Merkel a tutti i costi e chi non comprende la ratio della decisione della cancelliera:

Servi di Cermania, fatemi godere, ditemi che il lockdown è inutile!!!

😂😂😂#Merkel — MoMo (@MoManjii) March 24, 2021

Quindi la Merkel si è rimangiata tutto. Niente lockdown a Pasqua nonostante il pericolosissimo covid 21 e le TI che stanno per esplodere.

Eh vabbè dai, statista incredibile — Queequeberg 🧱🥜 (@queequeg1901) March 24, 2021