Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano un bambino? Lui accarezza la pancia di lei…

I fotografi di “Chi” hanno immortalato Pierpaolo Pretelli intento ad accarezzare la pancia di Giulia Salemi. I due gieffini aspettano un bambino?

Continua senza intoppo alcuno la storia d’amore che vede protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La bella influencer di origini iraniane e l’ex Velino di Maratea, da quando sono usciti dalla Casa del “Grande Fratello Vip”, stanno vivendo un idillio amoroso che potrebbe essere coronato dall’arrivo di un bel bebè. I due fidanzati, infatti, sono stati beccati dai paparazzi del settimanale “Chi” in un momento molto particolare, ossia mentre Pierpaolo era intento ad accarezzare la pancia della sua dolce metà che, secondo alcune voci, sarebbe stata scartata dalla redazione di “Uomini e Donne” come tronista, prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Pierpaolo Pretelli: “Un figlio da Giulia? Perchè no”

Solo una coincidenza, oppure la coppia nasconde davvero un dolce segreto che al momento, per prudenza, non ha ancora rivelato al suo pubblico? Pierpaolo, dal canto suo, in una recente intervista, non ha fatto mistero del fatto che gli piacerebbe avere un bambino da Giulia. Già padre del piccolo Leonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero, il modello ha dichiarato:

“Un figlio con Giulia? “Perché no. Con lei potrei anche fare un figlio. Diventare papà è un’emozione da ripetere presto”.

Che il sogno stia per realizzarsi?

