L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi rivela dettagli inediti sul rapporto con la madre: “Non l’ho mai detto prima”

A “L’Isola dei Famosi”, Elisa Isoardi parla, per la prima volta del rapporto con la madre.

A pochi giorni dall’inizio del reality show, Elisa Isoardi ha già avuto il suo primo crollo a “L’Isola dei Famosi”. La ex conduttrice Rai, finalista dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, dimostratasi fino ad ora forte e battagliera, ha mostrato un lato inedito del suo carattere, parlando, per la prima volta, del rapporto che la lega alla madre:

“Sono stata cresciuta da mamma da sola, ha portato avanti me e mio fratello Domenico, quindi ho una grande ammirazione per lei. Di solito, lo raccontava anche mia nonna, prima di morire una persona pensa alla mamma e l’ultima parola che dice è “Mamma”. Qui è tutto un po’ più difficile,non pensavo arrivasse già il richiamo di casa”.

Elisa Isoardi: “Spero che mia madre sia orgogliosa di me”

Elisa ha rivelato che per un periodo lei e la madre sono state lontane:

“Non ho sentito mia madre per un po’, quando poi ci siamo ritrovate, ogni volta che la guardavo pensavo: “Guarda che mi sono persa in questi mesi!”. Quindi non succederà più. Mia madre è una donna estremamente forte e io voglio diventare come lei, essere lei. Spero sia orgogliosa di me”.

La presentatrice ha raccontato che, quando sarà conclusa la sua esperienza in Honduras, vorrà recuperare il tempo perso con la madre:

“Questa è la prima volta che faccio questi ragionamenti con me stessa, perché a casa è tutto molto veloce e violento, non si pensa, invece qui si ha tempo per pensare… Vorrei per la prima volta chiederle scusa perché quando si ha ancora la fortuna di avere una mamma bisogna godersela e non bisogna mai perdere nulla di quei momenti insieme. Voglio fare un viaggio con lei, voglio stare con lei per un pò”.

Maria Rita Gagliardi